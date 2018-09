Ils manifestent par milliers pour l'écologie

Plusieurs milliers de personnes ont commencé à se rassembler samedi en début d'après-midi à Paris, répondant à un appel citoyen pour faire des enjeux climatiques une priorité du gouvernement français, après la démission du ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot.

Parmi les pancartes brandies place de l'Hôtel de Ville, au centre de la capitale, on pouvait lire des messages tel que «Climat enjeu mondial agissons» ou «La planète s'en remettra pas nous». Après des discours et un concert, une marche était prévue.

Cette intitiative avait été lancée par Maxime Lelong, 27 ans, journaliste de formation et futur papa, le soir même de la démission de Nicolas Hulot, qui s'était plaint d'un manque de mobilisation populaire autour des enjeux climatiques.

«Une question de survie»

«J'ai l'impression qu'il y a un vrai élan qui s'est créé, il faut nous sauver de nous-mêmes, c'est une question de survie», a plaidé le jeune homme lors d'une conférence de presse, entouré de représentants d'ONG qui l'ont aidé à préparer l'évenement, dont 350.org. Plus de 116'000 personnes s'étaient dites sur Facebook intéressées par cette «Marche pour le climat», et plus de 30'000 avaient exprimé leur volonté d'y participer.

Initialement prévu le 2 septembre, cet événément s'est greffé sur la journée mondiale d'action pour le climat, organisée ce samedi par des ONG dans de nombreuses villes, de Bangkok à San Francisco. (ats/nxp)