Ils n'iront pas au forum économique de Ryad

Les patrons des géants français EDF et allemand Siemens ont renoncé lundi à se rendre au forum économique de Ryad, dernières défections en date à ce rendez-vous depuis la disparition du journaliste saoudien Jamal Khashoggi.

Organisé par le fonds souverain saoudien, cette conférence doit se tenir de mardi à jeudi et servir de vitrine aux réformes économiques lancées par le prince héritier Mohammed ben Salmane, considéré comme l'homme fort de l'Arabie saoudite.

La réussite de ce raout, appelé «Future Investment Initiative», semble compromise après de très nombreuses défections provoquées par la disparition de Jamal Khashoggi au consulat saoudien d'Istanbul le 2 octobre.

Après avoir soutenu que le journaliste était ressorti vivant du consulat, les autorités saoudiennes ont finalement admis samedi que M. Khashoggi y avait été tué, mais nié toute préméditation.

The website for Saudi Arabia’s Future Investment Initiative summit has been hacked. Now shows images of the Crown Prince executing #Khashoggi and has figured relating to Saudi Arabia financing terrorism #FII2018 pic.twitter.com/dnm2i9UJjE