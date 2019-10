Ils «partagent» une bière avec un alligator

Deux hommes ont récemment été arrêtés en Floride après avoir voulu faire boire de la bière à un alligator, que l'un d'eux avait attrapé à mains nues.

Le média local «TC Palm», après avoir consulté un rapport de l'agence floridienne de protection de la faune, est le premier à avoir rapporté lundi ce fait divers qui ne manque pas de mordant.

La soirée était déjà bien avancée, le 26 août dernier, dans la ville de Palm City, au nord de Palm Beach, lorsque Noah Osborne, 22 ans, s'est saisi à mains nues d'un alligator.

Son ami Timothy Kepke, 27 ans, a ensuite poussé l'animal à lui mordre le bras, avant de lui verser de la bière dans la gueule.

