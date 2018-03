Ils projetaient d'attaquer l'ambassade US à Ankara

Quatre Irakiens qui projetaient d'attaquer l'ambassade américaine à Ankara ont été arrêtés lundi par les forces de sécurité turques, ont rapporté les médias. Ils ont été arrêtés dans la ville de Samsun sur la mer Noire dans le nord de la Turquie.

Ce coup de filet a été mené à la suite d'une alerte de sécurité décrétée la veille par l'ambassade américaine, qui est restée fermée lundi. Selon les médias, les quatre suspects sont liés au groupe djihadiste Etat islamique (EI). Des documents numériques trouvés en leur possession ont été saisis.

L'ambassade américaine en Turquie, visée par un attentat suicide en 2013, avait annoncé dimanche qu'elle serait fermée lundi au public en raison d'une «alerte de sécurité». A la suite de cette alerte, les autorités turques ont renforcé lundi les mesures de sécurité à Ankara et procédé à un coup de filet contre des militants présumés de EI.

US Embassy in Ankara closed on Monday, March 5th due to a security threat until further notice. pic.twitter.com/KSuFdUmaQN