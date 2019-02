Ils tentaient de traverser la Manche avec des enfants

Une trentaine de migrants qui tentaient de rejoindre l'Angleterre à bord d'une embarcation motorisée ont été interceptés dans la Manche par les autorités britanniques, a annoncé lundi le ministère britannique de l'Intérieur.

«Les gardes-frontières sont intervenus à la suite d'un incident survenu dans la Manche impliquant un petit bateau transportant 34 personnes», a précisé un porte-parole du ministère dans un communiqué.

Les membres de ce groupe, dont des enfants, ont été amenés à Douvres, sur la côte anglaise, pour des examens médicaux avant d'être interrogés par des agents des services d'immigration. Leurs nationalités n'ont pas été confirmées.

Trois hommes ont été arrêtés en lien avec cette affaire.

«Un navire de pêche a donné l'alerte un peu après 8h», après avoir repéré ce groupe au large du Cap Gris-Nez, sur la côte française, avait déjà annoncé lundi la préfecture maritime française.

A British boat rescued 34 #migrants crossing the #Channel aboard a small motorised boat on Monday, #Britain's interior ministry said.https://t.co/OUwqdsZwzP