Important incendie à Europa-Park

Un important incendie s'est déclaré samedi après-midi à Europa-park, rapportent nos confrères de 20minuten.

«Je suis sorti du Silver Star et j'ai vu cet énorme feu», indique un lecteur de 20minutes. «Ça brûle vraiment beaucoup, c'est très impressionnant, déclare un autre témoin. Tout le monde vient d'être évacué, ça s'est fait dans le calme.» Ce Chablaisien, qui était venu passer le week-end dans la région, s'est réjoui d'avoir prévu une autre activité pour le lendemain, tout «en espérant que le sinistre n'ait pas fait de blessés».

«Les pirates de Batavia» en flammes

«Chers visiteurs, l'attraction «Les pirates de Batavia» est actuellement en feu. Veuillez éviter le secteur scandinave», informe le parc sur Twitter.

Liebe Besucher, derzeit gibt es einen Brand bei der Attraktion 'Die Piraten von Batavia'. Bitte meiden Sie den Skandinavischen Themenbereich. Wir informieren Sie in Kürze hier wieder. Danke!

Aucun blessé,pour l'heure

«Nos forces d'intervention tentent d'éteindre les flammes», indique un autre tweet, qui invite les visiteurs à rester calmes et à suivre les instructions sur place.

Pour l'heure, à en croire le Parc, aucun blessé n'est à déplorer.

