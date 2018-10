Incendie dans un camp de Rohingyas: six morts

Un incendie dans un camp de musulmans rohingyas en Birmanie a fait six morts dans la nuit de jeudi à vendredi, venant rappeler le sort des près de 130'000 membres de cette minorité confinés depuis des années dans ces camps.

«Six personnes, un homme et cinq femmes, ont été tuées» dans cet incendie a priori accidentel, partie d'une zone de cuisine, selon les pompiers.

Plus de 800 personnes se retrouvent sans abri dans le camp de Ohndaw Chay, où s'entassent quelque 4000 Rohingyas, à une vingtaine de kilomètres de Sittwe, la capitale de l'Etat Rakhine, dans le nord-ouest de la Birmanie.

On19 of October 2018 Around mid night time 11 clock Set fires #Sittwe Underji Zantuli #Rohingya IDP camp in #Myanmar pic.twitter.com/btO0hm78dl