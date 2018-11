Incendie en Californie: «Le feu est arrivé si vite»

Le bilan des victimes des incendies qui ravagent la Californie s'établissait mercredi à 50 morts et des milliers de pompiers tentaient toujours de contenir les flammes, alors que les témoignages de rescapés se multipliaient.

Au nord de Sacramento, plus de 5600 soldats du feu combattaient le «Camp Fire», l'incendie le plus meurtrier de l'histoire de la Californie avec 48 morts. Depuis jeudi dernier, il a brulé 50'600 hectares selon les pompiers californiens (Cal Fire) mardi soir, et rayé de la carte la petite ville de Paradise (26'000 habitants).

A plusieurs centaines de kilomètres au sud, le «Woolsey Fire» a ravagé près de 40'000 hectares près de Los Angeles, et fait au moins deux morts. Il n'était lui aussi contenu qu'à environ 50% mercredi matin malgré l'action des 3600 pompiers déployés. Le feu s'est déclaré jeudi près de Thousand Oaks, où la veille au soir un ancien militaire avait tué 12 personnes dans un bar.

L'incendie s'est rapidement propagé vers le sud et atteint la célèbre station balnéaire de Malibu, à l'ouest de Los Angeles.

La police du comté de Los Angeles a publié sur son compte Twitter des images d'une conductrice fuyant l'incendie en voiture, sur une route encerclée par les flammes. «Le feu est arrivé si vite. Tout était calme et soudainement les flammes sont arrivées sur nous», raconte l'auteure de la vidéo, Rebecca Hackett.

«Cette vidéo très choquante montre les dangers d'un incendie qui se déplace rapidement et combien il est important de quitter la zone après un ordre d'évacuation», explique la police de Los Angeles.

«Cette vidéo très choquante montre les dangers d'un incendie qui se déplace rapidement et combien il est important de quitter la zone après un ordre d'évacuation», explique la police de Los Angeles.

Lac glacé

D'autres habitants n'ont pas eu le temps de fuir les flammes. Le quotidien San Francisco Chronicle a raconté comment plusieurs familles, dont un homme de 90 ans, ont dû plonger dans les eaux glacées d'un lac pour échapper aux flammes du «Camp Fire» et trouver refuge sur une petite île.

Allyn Pierce, un infirmier de Paradise, n'a dû sa survie qu'à l'action d'un bon samaritain au volant d'un bulldozer. Il a raconté au New York Times et à CNN que l'inconnu avait dégagé la route des voitures abandonnées pour lui permettre de fuir les flammes. Il avait choisi de retourner à l'hôpital de la ville où il exerce pour soigner les blessés.

Here's the crazy story of just one of the many heroes in Paradise, the town destroyed by California's deadliest fire ever. His name is Allyn Pierce, and he's the badass nurse who drove this truck through the flames. pic.twitter.com/xAL7zRf34H — Jack Nicas (@jacknicas) 13 novembre 2018

Toujours à Paradise, Brad Weldon a raconté à l'AFP comment il avait combattu le feu toute une journée et toute une nuit «avec des seaux de 20 litres et une piscine», ne pouvant évacuer sa mère grabataire.

Alors que l'incendie baptisé "Camp Fire" a anéanti près de 90% des maisons de Paradise (Californie), Brad Weldon, un retraité de 63 ans, a refusé d'évacuer son domicile pour le protéger @ayd_hassan #AFP pic.twitter.com/AXqRDWv7Sy — Agence France-Presse (@afpfr) 14 novembre 2018

Les pompiers californiens ont reçu une importante aide aérienne, mais le feu avance toujours et aucune pluie n'est attendue avant le milieu de la semaine prochaine, selon les services météorologiques.

Les autorités locales ont également lancé une alerte à la pollution de l'air en raison des fumées. La ville de Sacramento a annulé plusieurs événements publics et offert aux habitants des masques chirurgicaux pour se protéger de l'air vicié, selon le quotidien Sacramento Bee.

Dans les deux incendies, les causes exactes du départ de feu n'ont pas encore été identifiées mais plusieurs victimes ont lancé une action en justice à San Francisco contre le fournisseur local d'électricité Pacific Gas & Electricity (PG&E).

L'avocat Mike Danko, qui représente 20 victimes du «Camp Fire», s'appuie sur un rapport d'incident rendu public par la société, indiquant une coupure de courant à l'endroit où le feu a démarré et quelques minutes avant que l'incendie ne soit repéré. Dans un communiqué, la porte-parole de PG&E Lynsey Paulo a nié toute responsabilité de la compagnie d'électricité.

Depuis un an, la Californie a connu plusieurs incendies majeurs, qui ont fait, au total, près de 100 morts, et brûlé des centaines de milliers d'hectares. La sécheresse sévit depuis plusieurs années sur ce grand Etat de l'ouest des Etats-Unis. (afp/nxp)