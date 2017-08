Incertitudes autour du sort du fugitif des attentats

La Mossos, police catalane, a confirmé qu'une opération était en cours ce lundi à Subirats, une commune de la province de Barcelone. Et qu'un homme portant, ce qui semble être une ceinture d'explosifs, a été abattu. Il pourrait s'agir de l'auteur de l'attentat de Barcelone, a indiqué une source proche de l'enquête.

17:05h La persona sospitosa de #Subirats porta adherit al cos el que sembla un cinturó d'explosius. L'individu ha estat abatut — Mossos (@mossos) 21 août 2017

Selon le quotidien catalan El Periodico, la police «aurait abattu un présumé terroriste qui portait une ceinture d'explosifs». Et d'après la police catalane, l'homme gît tête contre le sol et un robot s'approchait vers 17 heures du corps pour déterminer s'il est porteur ou non d'explosifs.

ÚLTIMA HORA| Abatido un presunto terrorista con un cinturón explosivo en Subirats https://t.co/ZMryxmfvly pic.twitter.com/ScO0sRqXbG — El Periódico (@elperiodico) 21 août 2017

Les démineurs ont été appelés sur place, les policiers ne sachant pas si c'est une véritable ceinture d'explosifs ou si elle est simulée a indiqué la police dans un communiqué.

(afp/ats/nxp)