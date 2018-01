Ingvar Kamprad, fondateur d'IKEA, est mort

Ingvar Kamprad, fondateur d'IKEA, est décédé samedi à l'âge de 91 ans, des suites d'une courte maladie, a indiqué le géant suédois de l'ameublement dans un communiqué. L'entrepreneur, qui a longtemps habité en Suisse, était l'un des hommes les plus riches du monde.

«Nous sommes profondément attristés par le décès d'Ingvar. Nous nous souviendrons de son implication et de son dévouement auprès de nombreuses personnes», a souligné le directeur général d'Inter Ikea, Torbjörn Lööf, cité dans le communiqué.

«C'était un entrepreneur unique qui a eu une grande importance pour l'économie suédoise», a pour sa part réagi le Premier ministre suédois Stefan Löfvén auprès de l'agence suédoise TT. «Il était aussi une source d'inspiration avec une grande force d'engagement au niveau international et aussi pour le terroir suédois», a-t-il ajouté.

Ingvar Kamprad était né en 1926 dans le Småland et avait fondé Ikea à 17 ans. Il était originaire du village d'Agunnaryd, proche de la petite ville d'Älmhult, au sud de la Suède. Le milliardaire y était retourné en 2013, deux ans après la mort de sa femme Margaretha, quittant alors la Suisse, où il s'était installé en 1976.

Citoyen d'Epalinges

Entrepreneur novateur, Ingvar Kamprad était aussi pionnier de l'optimisation fiscale. En 1973, il quitte la Suède pour le Danemark, puis s'installe en Suisse en 1977, afin d'éviter, selon ses propres déclarations, de payer des impôts élevés dans son pays natal. Malgré tout, l'homme vivait chichement, s'habillait dans les friperies, fuyant les médias qui se moquent de sa Volvo hors d'âge et des points sur sa carte de fidélité au supermarché.

Longtemps habitant d'Epalinges (VD), il a figuré à de nombreuses reprises en tête du classement des 300 plus riches de Suisse publié par Bilan, que la famille Kamprad dominait toujours l'an dernier. Le patrimoine de ses trois fils, Peter, Jonas et Mathias, qui possèdent le passeport suisse, est estimé entre 48 et 49 milliards de francs.

Le fondateur d'Ikea quitte son domicile d'Epalinges en 2013, deux ans après la mort de sa femme Margaretha, afin de passer ses vieux jours dans sa région natale. La même année, le fondateur, alors âgé de 87 ans, du numéro un mondial de l'ameublement communiquait son retrait officiel du conseil d'administration d'Inter Ikea. Depuis les années 2010, il avait progressivement pris sa retraite pour laisser la place à ses trois fils.

Fondation en 1943

L'histoire d'Ikea - acronyme qui signifie Ingvar Kamprad, Elmtaryd et Agunnaryd, son adresse natale - commence en 1943. Peu intéressé par les études, le jeune Ingvar préfère se lancer dans le commerce à 17 ans.

Il se démène pour vendre moins cher que la concurrence. Des allumettes notamment, qu'il livre à vélo, puis des stylos, cadres, articles de décoration, machines à écrire... En 1947, il offre ses premiers meubles et quatre ans plus tard diffuse son premier catalogue, aujourd'hui imprimé à 200 millions d'exemplaires.

En 1956, un employé a l'idée de démonter les pieds d'une table pour la faire entrer dans un coffre de voiture. Le concept du meuble en kit, plus facile et moins cher à stocker et transporter, va le travailler jusqu'à devenir un art.

Expansion internationale

Pour contrer l'idée que des meubles aussi bon marché et à assembler soi-même sont de mauvaise qualité, Ingvar Kamprad ouvre un premier magasin dans la petite ville d'Älmhult en 1958 pour les exposer. Cinq ans plus tard, il lance une expansion internationale effrénée, persuadé que la recette peut fonctionner partout: prix bas, chasse aux coûts, standardisation, autofinancement et design scandinave.

À partir des années 1970 il conquiert la Suisse, l'Australie, le Canada, la France, les États-Unis, la Russie après la chute du Rideau de fer, l'Asie, le Moyen-Orient. Le groupe Ikea compte aujourd'hui 403 magasins sur tous les continents, emploie 190'000 personnes dans le monde et génère un chiffre d'affaires annuel de 38 milliards d'euros (44 milliards de francs).