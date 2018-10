Inondations à Majorque: la royauté se déplace

Le roi d'Espagne Felipe VI et la reine Letizia se sont rendus dans une zone ravagée par les inondations qui ont fait 12 morts sur l'île de Majorque. Ils ont prodigué leurs encouragements aux habitants qui ont perdu leur maison ou leurs proches dans la catastrophe.

Un garçonnet de cinq ans est toujours porté disparu. Le couple royal a visité plusieurs habitations sinistrées à Sant Llorenc des Cardassar, l'une des localités ayant subi les plus touchées par les inondations. Le roi et la reine, qui était habillée en noir, ont serré les mains des habitants et des bénévoles venus à Sant Llorenç pour participer aux travaux de nettoyage.

Les habitants de cette bourgade avaient été pris de court mardi par la montée des eaux d'un torrent à la suite de pluies diluviennes. Ils n'avaient eu que quelques instants pour se mettre à l'abri du courant qui a inondé des habitations et tout emporté sur son passage.

Enfant porté disparu

Le couple royal s'est rendu sur l'île après avoir présidé une parade militaire à Madrid marquant le jour de la fête nationale en Espagne. Douze personnes, dont trois Allemands, deux Britanniques et une Néerlandaise, ont trouvé la mort dans la catastrophe.

Vendredi, des centaines de secouristes poursuivaient les recherches pour retrouver un garçon de cinq ans porté disparu qui se trouvait dans une voiture emportée par les eaux avec sa mère, retrouvée morte, et sa soeur qui a survécu.

«C'est la seule personne portée disparue dont nous ayons connaissance pour le moment. C'est de toute évidence une situation qui est source d'angoisse et que nous devons résoudre aussi rapidement que possible pour la famille, pour tout le monde», a déclaré à la presse la ministre de l'administration publique au gouvernement régional des Baléares, Catalina Cladera. (ats/nxp)