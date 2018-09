Inondations attendues en Caroline du Sud

Les 60'000 habitants du comté de Georgetown, en Caroline du Sud, se préparent à de fortes inondations, une semaine après le passage de la tempête Florence. Cinq cours d'eau traversent cette région pour se jeter dans l'océan Atlantique.

Les autorités s'attendent à une forte montée des eaux en début de semaine prochaine. Dans la ville de Georgetown, la municipalité, qui va distribuer 15'000 sacs de sable, prépare des mesures d'évacuation pour parer à toute situation d'urgence.

Florence a fait 31 morts en Caroline du Nord, huit en Caroline du Sud et un en Virginie. Depuis que la tempête a frappé la Caroline du Nord, il y a une semaine, 4700 personnes ont dû être secourues par bateau ou par hélicoptère. La ville côtière de Wilmington reste pratiquement coupée du monde en raison des inondations et plus de 200 routes sont fermées ou impraticables.

Plus de 54'000 personnes n'avaient toujours pas d'électricité vendredi après-midi en Caroline du Nord et Caroline du Sud. Le niveau des eaux monte toujours, augmentant les risques pour l'environnement, avec notamment les eaux usées des égouts qui se déversent dans les cours d'eau. (ats/nxp)