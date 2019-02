Insulté, Alain Finkielkraut reçoit soutiens et critiques

La scène s’est déroulée samedi 16 février, à Paris. Des manifestants réunis pour l’acte XIV des «gilets jaunes» défilaient sur le boulevard du Montparnasse quand le philosophe Alain Finkielkraut est descendu d’un taxi sur une rue adjacente. Des manifestants l’ont reconnu, se sont approchés de lui et se sont mis à l’agonir d’injures. La police s’est rapidement interposée pour protéger l’académicien.

«Rentre chez toi en Israël!»

Filmée et aussitôt diffusée, la scène a suscité une déferlante de commentaires et a déclenché des poursuites. Ne se disant «ni victime ni héros», Alain Finkielkraut ne va pas porter plainte. Mais le Parquet de Paris a annoncé dimanche avoir ouvert une enquête préliminaire pour «injure publique en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion». Selon le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner, «un suspect, reconnu comme le principal auteur des injures» a été identifié.

Sur les vidéos de l’agression, on entend distinctement les insultes proférées: «Grosse merde sioniste!» «Sale enculé!» «Nique ta mère!» «Espèce de raciste!» «Rentre chez toi en Israël!» «T’es un haineux et tu vas mourir!» Parmi les plus énervés, un homme désigne le keffieh qu’il porte autour du cou en hurlant: «Elle est à nous la France!» Le président Macron a fait part de son indignation dans un tweet: «Les injures antisémites dont il a fait l’objet sont la négation absolue de ce que nous sommes et de ce qui fait de nous une grande nation. Nous ne les tolérerons pas.» L’agression d’Alain Finkielkraut a également été condamnée par diverses personnalités politiques. Le président des Républicains (LR) Laurent Wauquiez a dénoncé «d’abjects crétins». L’ex-premier ministre Manuel Valls a jugé ces insultes «à vomir». Et Marine Le Pen a déploré «un acte détestable et choquant, qui illustre la tentative d’infiltration du mouvement des «gilets jaunes» par l’extrême gauche antisémite».

Des voix discordantes

Mais les réseaux sociaux font aussi entendre de nombreuses voix qui minimisent ce qui est arrivé à Alain Finkielkraut. Ami de François Hollande, l’avocat Jean-Pierre Mignard (qui fut aussi le président du comité d’éthique de la campagne d’Emmanuel Macron) a écrit que le philosophe aurait récolté ce qu’il avait provoqué: «Là, il doit être content. Il le cherchait.» De son côté, la journaliste Aude Lancelin a accusé le porte-parole du gouvernement de mentir en affirmant que l’insulte «sale juif» aurait été proférée: «Tous les samedis, […] Griveaux invente un mensonge gravissime pour faire monter la haine dans le pays.» Le site de fact-checking du quotidien «Libération» n’est pas parvenu à établir si les mots «sale juif» ont été utilisés ou non. D’autres insultes laissent toutefois peu de doutes sur leur caractère antisémite.

L’incident de samedi s’inscrit dans un contexte où les manifestations d’antisémitisme sont en recrudescence. Il y a une semaine, le mot «Juden» a été tagué sur la vitrine d’un magasin de bagels parisien. Deux jours plus tard, un arbre planté là où l’on avait retrouvé le corps martyrisé d’Ilan Halimi (jeune juif assassiné en 2006) a été scié. Et, vendredi dernier, des portraits de Simone Veil ont été couverts de croix gammées. Selon le Ministère de l’intérieur, le nombre d’actes antisémites est passé de 311 à 541 entre 2017 et 2018. Soit une augmentation de 74%.