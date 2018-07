Intempéries au Japon: le bilan grimpe à 75 morts

Les très violentes pluies qui se sont abattues durant plusieurs jours sur l'ouest du Japon ont tué au moins 75 personnes, selon un bilan officiel qui risque encore de s'alourdir, les médias annonçant déjà 88 morts et 58 disparus.

Il s'agit d'une des plus graves catastrophes de ce genre ces dernières années au Japon, avec un nombre de victimes qui dépasse désormais celui enregistré lors de glissements de terrain à Hiroshima en 2014, avec 74 décès. Il faut désormais remonter dans les annales aux passages de typhons en août/septembre 2011 pour trouver un sinistre comparable.

L'état d'alerte maximum a été levé partout dimanche dans la journée, mais des avis de niveaux inférieurs sont maintenus.

Historical heavy rain hit west Japan causing serious damages everywhere, including Kyoto, Osaka and Hiroshima where NHK Trophy is scheduled to be held this November. pic.twitter.com/9FtPuBenJ1

Japan has been hit by torrential rain and suffered devastating flooding and landslides. More than 60 have been killed with officials warning of worse weather to come. pic.twitter.com/loBWtEsAxT