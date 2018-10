Interpol saisit plus de 55 tonnes de drogue

Plus de 55 tonnes de stupéfiants ont été saisies en septembre et en octobre lors d'une opération policière internationale, a annoncé mercredi Interpol qui l'a coordonnée. En parallèle, 1300 suspects ont été arrêtés.

Parmi les drogues saisies, plus de 35 tonnes de cocaïne ont été confisquées, dont 1,2 tonne dans le port brésilien de Santos, cachée sur un bateau à destination de la Côte d'Ivoire. Quinze tonnes de cannabis ont également été récupérées, ainsi que cinq tonnes d'héroïne et 430'000 tablettes de captagon (à base notamment d'amphétamines).

Les lieux de toutes ces saisies n'ont pas été précisés par Interpol. L'organisation basée à Lyon, en France, a mobilisé pour l'opération deux de ses bureaux à Harare et à Singapour. En outre, la police a mis la main sur plus de 18 millions de tablettes de «Ya ba» (drogue de synthèse) en Asie du Sud-est et démantelé aux Pays-Bas un laboratoire clandestin, capable de produire 700'000 cachets d'ecstasy ou de MDMA.

«L'opération 'poisson lion' souligne l'importance du défi auquel la police du monde entier doit faire face et la nécessité d'une approche coordonnée pour s'attaquer au trafic de drogue et les crimes qui lui sont associés», a commenté le secrétaire général d'Interpol, Jürgen Stock, cité dans le communiqué. (ats/nxp)