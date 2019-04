Ion Iliescu jugé pour crimes contre l'humanité

Roumanie Laura Kovesi, pressentie pour prendre la tête du futur parquet européen, a été inculpée pour corruption en Roumanie. Plus...

Israël La première ministre souhaite déplacer l'ambassade roumaine en Israël à Jérusalem, mais le président n'est pas d'accord. Plus...

Moldavie Le petit pays coincé entre la Roumanie et l'Ukraine reste divisé entre rapprochement avec la Russie et orientation pro-européenne. Plus...