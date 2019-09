Iran: Trump veut durcir les sanctions

Donald Trump a annoncé mercredi un durcissement «substantiel» des sanctions contre l'Iran, après les attaques de samedi contre des installations pétrolières en Arabie saoudite dont la responsabilité a été imputée par Washington à Téhéran.

«Je viens d'ordonner au secrétaire au Trésor de durcir substantiellement les sanctions contre l'Etat iranien!», a déclaré le président des Etats-Unis sur Twitter, sans autre précision.

Ces sanctions, dont la nature doit encore être détaillée, viendront s'ajouter aux mesures punitives déjà sans précédent imposées par Washington à Téhéran depuis que le milliardaire républicain a retiré son pays en mai 2018 de l'accord sur le nucléaire iranien, qu'il juge insuffisant pour empêcher la République islamique de se doter de la bombe atomique et de déstabiliser le Moyen-Orient.

I have just instructed the Secretary of the Treasury to substantially increase Sanctions on the country of Iran!