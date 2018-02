Iran: Washington menace d'anéantir l'humanité

La nouvelle politique américaine en matière de nucléaire militaire «rapproche l'humanité de l'anéantissement». C'est l'opinion du ministre des Affaires étrangères iranien Mohammad Javad Zarif, exprimée dans un message sur Twitter dans la nuit de samedi à dimanche.

Les Etats-Unis ont annoncé vendredi vouloir se doter de nouvelles armes nucléaires de faible puissance, mettant en avant notamment le réarmement de la Russie dans le domaine. Cette annonce fait craindre aux experts une relance de la prolifération et un risque plus élevé de conflit nucléaire.

The US Nuclear Posture Review reflects greater reliance on nukes in violation of the #NPT, bringing humankind closer to annihilation. No wonder the Doomsday Clock is at its most dangerous since 1953. Trump’s obduracy in killing the #JCPOA stems from the same dangerous imprudence.