Israël revendique des frappes en Syrie

L'armée israélienne a revendiqué tôt mercredi matin une série de frappes aériennes contre des sites militaires en Syrie, «en réponse» à des tirs de roquettes la veille depuis le sol syrien.

Mardi, le système de défense antimissile israélien avait intercepté quatre roquettes tirées en direction du nord d'Israël, selon l'armée, alors que l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH) avait fait état de premières frappes israéliennes de représailles mardi en journée.

Mais mercredi matin, l'armée israélienne a revendiqué des frappes de «grande ampleur» contre des positions du régime syrien et des forces iraniennes Al-Qods, en Syrie, pays allié de l'Iran, ennemi d'Israël.

Damas «responsable»

«Les avions de combat de l'armée israélienne ont frappé une dizaine de cibles militaires des forces iraniennes al Qods et des forces armées syriennes, incluant des missiles sol-air, des quartiers généraux, des entrepôts et des bases militaires», a précisé l'armée dans un communiqué.

Les militaires israéliens, qui revendiquent rarement des attaques en sol syrien, ont indiqué qu'un «missile antiaérien syrien avait été tiré malgré des avertissements clairs de ne pas le faire».

L'armée israélienne n'a pas indiqué si ce tir syrien avait causé des pertes, mais a dit tenir le pouvoir à Damas «responsable» des actions sur son sol. «Nous sommes prêts pour différents scénarios», a souligné l'armée israélienne qui avait d'ailleurs mené la semaine dernière une opération contre le Jihad islamique dans la bande de Gaza, enclave palestinienne de deux millions d'habitants.

La défense anti-aérienne syrienne avait affirmé plus tôt avoir riposté à une «lourde attaque» de l'aviation israélienne et a abattu plusieurs missiles israéliens près de Damas, selon l'agence de presse officielle Sana.

Multiple photos and videos of Israeli airstrikes on Damascus tonight in retaliation for the firing of 4 rockets from Syria toward the occupied Golan last night. Israeli strikes appear extensive. pic.twitter.com/4arcoeaPg4