«J'ai entendu taper et hurler dans la tombe»

Une Brésilienne a-t-elle été enterrée vivante par erreur? Sa famille en est persuadée. Elle affirme même qu'elle serait restée dans son cercueil pendant 11 jours avant de se battre pour essayer d'en sortir.

Rosangela Almeida dos Santos, 37 ans, a été déclarée morte le 28 janvier à l'hôpital de Riachao das Neves, au nord-est du Brésil. Selon un certificat médical, elle est décédée d'un choc septique. Le jour suivant, elle a été enterrée. Des personnes habitant à proximité du cimetière ont contacté ses proches le 9 février, soit 11 jours plus tard, affirmant avoir entendu des cris et des gémissements.

«Je me suis rendue en face de la tombe et j'ai entendu plusieurs fois taper. J'ai pensé que des enfants jouant par là me faisaient une blague. Puis j'ai encore entendu gémir deux fois, et plus rien», a raconté Natalina Silva au site web G1.

«Le corps était chaud»

Ses proches se sont immédiatement rendus sur place. Sur une vidéo diffusée dans les médias locaux, on peut voir un groupe d'hommes sortir un cercueil en bois. Puis l'ouvrir.

(Attention, ces images peuvent choquer)

Le site G1 a interviewé des membres de la famille de Rosangela Almeida dos Santos. Ils affirment que des traces de lutte étaient visibles sur le corps de la jeune femme, comme «des blessures aux mains et au front». Sa mère a aussi déclaré que «des clous se trouvant à l'intérieur du cercueil avaient été en partie desserrés», comme si elle avait tenté de s'échapper. En vain puisque sa famille a finalement constaté qu'elle ne respirait pas.

Ana Francisco Dias, qui vit à côté du cimetière, a affirmé à la télé Globo: «De très nombreuses personnes ont assisté à l'ouverture du cercueil ce soir là et ont touché le corps de Rosangela. Il n'était pas froid, il était chaud.» La police locale a ouvert une enquête.

(aec/nxp)