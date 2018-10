Jalouse, elle poignarde la copine enceinte de son ex

Une femme enceinte de huit mois a été poignardée à son domicile à Limay (Yvelines) et un petit garçon grièvement blessé, des faits pour lesquels l'ex-femme du compagnon de la victime a été interpellée vendredi matin, selon la police.

La victime, qui a perdu l'enfant qu'elle portait, était toujours dans le coma dans l'après-midi, mais les jours du petit garçon n'étaient plus en danger, a indiqué une source policière.

Vers 16h jeudi, une femme est venue au domicile de cette femme de 31 ans et lui a donné plusieurs coups de couteau au ventre et à la gorge. Un enfant de 2 ans, bousculé à cette occasion, a fait une grave chute sur la tête et perdu connaissance.

Un adolescent de 16 ans, très choqué, a été lui aussi conduit à l'hôpital par les secours. Soupçonnée d'être l'auteur de ces coups, l'ex-femme du compagnon de la victime a été arrêtée vendredi matin à son domicile de Mantes-la-Ville, dans le même département, a précisé la police. Elle a déclaré à sa mère avoir porté les coups de couteau, et a été placée en garde à vue.

Cette femme de 38 ans, de nationalité sri lankaise comme la victime, aurait agi par «jalousie», selon la source policière. Elle avait déposé une plainte en janvier contre la nouvelle compagne de son ex-mari, pour «maltraitances» sur ses enfants, mais ces accusations n'avaient pas été corroborées. Les investigations pour «tentative d'homicide» ont été confiées au commissariat de Mantes-la-Jolie. (afp/nxp)