«Je marchais et j'ai entendu bap, bap, bap»

Des messages déchirants: «Appelle la police il y a une fusillade à l'école», «Ne m'appelle pas», «Je t'aime». Puis un silence inquiétant. Nicole Suarez va bien. Physiquement. Mais elle aura maintenant toujours peur d'aller au lycée. Il y a à peine quelques heures, son père l'implorait de lui dire qu'elle était en vie, de n'envoyer «même rien qu'une lettre». A 15 ans, c'est l'une des survivantes de la fusillade de Floride, qui a fait 17 morts et 15 blessés le jour de la Saint-Valentin dans un lycée de Parkland, dans le sud-est des Etats-Unis.

Quand Nikolas Cruz, 19 ans, a ouvert le feu contre les élèves de son ancien lycée de Marjory Stoneman Douglas, Nicole s'est réfugiée avec une amie dans une classe. «On nous a poussés contre le mur, on était environ 40 jeunes là-dedans, avec un prof debout sur un bureau, tout le monde paniquait, appelait ses parents, appelaient la police», raconte-t-elle à l'AFP.

Le matin même, ils avaient participé à un exercice d'alerte incendie. Et les quelque 3000 élèves avaient été prévenus en début d'année qu'une fausse fusillade très réaliste seraient organisée un jour sans avertissement, afin de les préparer à l'éventualité de ces tueries qui endeuillent régulièrement les Etats-Unis.

Beaucoup ont donc pensé au début qu'il s'agissait d'un exercice. Mais vite, les tirs et les hurlements les ont convaincus du contraire.

«On l'entendait»

«Je commence à marcher dans le couloir et j'entends bap, bap, bap . Et puis je vois les autres qui courent vers moi en criant Fais demi-tour! fais demi-tour! fais demi-tour! Et tout le monde tentait de rentrer dans les salles de classe», se souvient Nicole. «Et on disait Oh mon Dieu , parce qu'on pouvait entendre le mec derrière notre porte. Il tirait, littéralement... Un professeur qui est mort, il était dans une classe à deux portes de la nôtre quand il a été abattu».

En pleine panique, Nicole a écrit à ses parents. De retour chez elle à Coral Springs, un quartier huppé proche de Parkland, l'adolescente montre les sinistres SMS envoyés à 14H27. «Appelle la police il y a une fusillade à l'école». Puis «Ne m'appelle pas» et «Je t'aime», a écrit Nicole, avant de préciser qu'elle se trouvait au troisième étage du bâtiment touché. Et de rompre les communications.

Suit alors l'avalanche de messages sans réponse de son père: «Reste cachée sans bouger», «Tu es seule»?, «Nicole tu vas bien»?, «S'il te plaît, réponds-moi», «Nicole où es-tu??», «S'il te plait écris-moi quelque chose pour savoir que tu vas bien», «Même rien qu'une lettre».

Chilling text messages sent between a student and her parents as she hid in a classroom during the #stonemanshooting Thankfully, Nicole Suarez escaped safely but recounts the “traumatic” experience to #afp pic.twitter.com/NktbfKyXzd