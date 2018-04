«Je vais te renvoyer en Afrique moi. Tu vas voir!»

L'ancien secrétaire d'Etat Jean-Vincent Placé a été placé en garde à vue dans la nuit de mercredi à jeudi après avoir été arrêté en état d'ébriété à la sortie d'un bar à Paris, selon plusieurs médias français qui relatent l'affaire jeudi.

Garde à vue de Jean-Vincent Placé: le témoignage du vigile du barhttps://t.co/Zc3MfRXCDI pic.twitter.com/9Znz7II7GG — BFMTV (@BFMTV) 5 avril 2018

L'ex-sénateur de l'Essonne a été interpellé à la sortie d'un bar parisien avec une alcoolémie de près de 2,5 grammes d'alcool dans le sang. Jean-Vincent Placé aurait d'abord insulté une cliente qui aurait refusé de danser avec lui. Puis il aurait proféré des insultes à caractère raciste au videur qui tentait de le mettre dehors.

«Jean-Vincent Placé était accompagné d'un sénateur. Ils étaient un peu ivres et ils ont pris à partie trois jeunes filles de 19, 18 et 17 ans je crois. L'ex-secrétaire d'État a proposé des services à la jeune fille de 18 ans pour savoir si c'était possible de danser avec son ami et qu'il acceptait de la payer», a déclaré Vladimir, le portie du bar, au micro de RTL.

«Tocards»

«La petite elle était choquée. Elle m'a dit, «il m'a pris pour une pute lui ou quoi». À ce moment-là, Vladimir décide d'intervenir. Et là, le mec, quand je suis intervenu, il a dit «On n'est pas au Maghreb ici, je vais t'envoyer à Ougadougou dès le premier vol». Il m'a raconté des conneries comme cela. C'est ignoble», conclut-il.

L'agent de sécurité a ensuite fait appel à des policiers de la BAC, qui passaient par là. Jean-Vincent Placé se serait montré insultant, les traitant notamment de «tocards». «Tu ne sais pas qui je suis», aurait-t-il martelé, devant de nombreux témoins. Selon les information de Europe 1, il se trouvait toujours en cellule de dégrisement à midi et n'avait pas pu être interrogé.

Jean-Vincent Placé, 50 ans, a été secrétaire d’Etat à la réforme de l’Etat et à la simplification de février 2016 à mai 2017. Il n'exerce plus de fonction politique depuis 2017.

Sur Twitter, la dernière action de Jean-Vincent a été de retweeter le message suivant le 1er avril: «Ça fait 10 jours que je n'ai pas bu d'alcool. Mon teint est plus clair, mes cernes s'estompent, je dors mieux, et je m'emmerde prodigieusement».

Ça fait 10 jours que je n'ai pas bu d'alcool.



Mon teint est plus clair, mes cernes s'estompent, je dors mieux, et je m'emmerde prodigieusement. — Beatrix B. (@chikkitita) 1 avril 2018

