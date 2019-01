Jeanne Calment: «aucune preuve» de substitution

Russie Selon des chercheurs russes, la longévité de la Française, morte à 122 ans, serait une supercherie. La fille de Jeanne Calment aurait pris l'identité de sa mère en 1934. Plus...

Suisse L'écart de longévité s'est réduit entre les hommes et les femmes. Selon une étude, l'homme suisse vit au-delà des 82 ans et 84 ans pour la femme. Plus...