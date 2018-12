Jérusalem: un assaillant blesse deux policiers

Proche-orient Suspecté d'avoir participé à une attaque contre des civils, un Palestiniens a été abattu par les forces israéliennes. Plus...

Proche-Orient Un Palestinien a ouvert le feu sur un groupe d'Israéliens en Cisjordanie, blessant six d'entre eux dont une femme enceinte. Plus...

Bande de Gaza Une frappe israélienne a fait une victime palestinienne, mardi, dans la bande de Gaza. Plus...

Conflit israélo-palestinien Les tensions entre Tsahal et le Hamas à Gaza ont fait au moins trois morts côté palestinien et un mort côté israélien lundi. Plus...