Joe Biden encore accusé de gestes déplacés

L'équipe du démocrate Joe Biden, candidat pressenti pour la présidentielle américaine de 2020, a dénoncé lundi une campagne de «calomnies» face aux images montrant l'ancien vice-président dans des situations apparemment gênantes avec des femmes, tandis qu'une seconde accusatrice a révélé d'anciens gestes déplacés.

A 76 ans, Joe Biden domine les sondages dans le camp démocrate alors même qu'il n'est pas officiellement candidat à la Maison Blanche. Mais ces accusations et la polémique qui enfle depuis vendredi menacent la probable candidature de l'ancien vice-président de Barack Obama, dans un pays où les sensibilités ont nettement évolué depuis le déferlement de la vague #MeToo qui a fait tomber nombre de personnalités pour harcèlement sexuel.

«Il a mis sa main autour de mon cou, m'a attirée vers lui pour se frotter le nez contre le mien. Pendant qu'il me tirait vers lui, j'ai cru qu'il allait m'embrasser sur la bouche», raconte Amy Lappos. «Ce n'était pas de nature sexuelle» mais ce geste relève du «sexisme ou de la misogynie», estime cette femme aujourd'hui âgée de 43 ans, dans le journal «Hartford Courant». Ces faits remontent à 2009, lors d'une réunion démocrate pour lever des fonds.

Lucy Flores tells CBSN that Joe Biden's response to her accusation of inappropriate touching hasn't been enough: "I really need to him to acknowledge that that behavior wasn't appropriate" https://t.co/tfVs4cf3WM pic.twitter.com/IDEayfn9E2