Joggeur noir tué: les preuves d'un meurtre étaient «suffisantes»

Les preuves étaient «plus que suffisantes» pour inculper deux hommes blancs pour le meurtre d'un jeune «joggeur» noir, a estimé vendredi la police de l'État américain de Géorgie. Elle n'a cependant pas expliqué pourquoi il a fallu 74 jours pour les arrêter.

Un suspect de 64 ans et son fils âgé de 34 ans ont été placés en détention jeudi soir pour le meurtre d'Ahmaud Arbery, âgé de 25 ans, tué le 23 février à Brunswick, dans le sud des États-Unis, au long passé ségrégationniste. L'affaire a suscité beaucoup d'émoi dans un pays régulièrement secoué par des violences raciales.

Our agency has received numerous inquiries from the public expressing concern about the status of the GBI investigation. Please read our May 7th statement. We will continue to provide updates. https://t.co/eFEpG9giV5 pic.twitter.com/E2AVsjmPIF