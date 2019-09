Johnson va rencontrer Juncker à Luxembourg

Le premier ministre britannique Boris Johnson se rendra lundi à Luxembourg pour s'entretenir du Brexit avec le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, a annoncé vendredi Downing street. A Bruxelles, une porte-parole de la Commission a précisé que les deux dirigeants auraient un déjeuner de travail.

Il s'agit de la première rencontre entre les deux dirigeants depuis l'arrivée au pouvoir de Boris Johnson fin juillet. Elle survient alors que M. Johnson tente de parvenir à un compromis avec l'UE avant la date prévue du Brexit le 31 octobre.

Jeudi, le négociateur en chef de l'UE Michel Barnier a estimé que l'UE n'avait «pas de raisons» d'être optimiste sur les chances de parvenir à un accord de divorce avant un sommet européen des 17 et 18 octobre à Bruxelles. L'UE et le Royaume-Uni ne parviennent toujours pas à s'entendre sur la manière d'éviter le rétablissement d'une frontière physique entre l'Irlande, Etat membre de l'UE, et la province britannique d'Irlande du Nord après le Brexit. (ats/nxp)