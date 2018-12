Jonathann D. craque et avoue encore le meurtre

Jonathann D. a de nouveau avoué être le meurtrier de sa femme Alexia, craquant lors d'une confrontation avec la mère de la victime vendredi au tribunal de grande instance de Besançon, a annoncé le procureur de la République Etienne Manteaux.

«Monsieur D. s'est réfugié dans son déni pour, au bout d'une heure et quart, une heure vingt de confrontation, s'effondrer en sanglots et avouer finalement qu'il avait donné la mort à Alexia Daval», a déclaré le procureur de Besançon devant la presse.

«Je suis soulagée», a réagi Isabelle F., la mère d'Alexia D., expliquant qu'elle avait «amené une photo d'Alexia et du chat Happy (le chat du couple, NDLR) ce qui a permis de déclencher la vérité».

«(J'ai) bien insisté sur le fait qu'on l'a aimé pendant dix ans et qu'il fallait qu'il se libère de ce carcan de déni dans lequel il était et ses accusations contre Grégory et Stéphanie tellement odieuses», a-t-elle ajouté.

«Un accident»

Selon le procureur, après ses aveux, Jonathan D. «s'est mis à genoux devant sa belle-mère, manifestement pour solliciter son pardon».

«Sa version reste assez voisine de celle qu'il avait livrée lors de sa garde à vue, puis en mars 2018 devant le magistrat instructeur», a-t-il poursuivi.

«Il continue à dire qu'il n'a jamais eu l'intention de donner la mort à Alexia D.» et «parle toujours d'un accident», affirmant «que sa femme a fait une crise (et) qu'il n'a absolument pas prémédité son geste».

Toujours selon le procureur, l'informaticien de 34 ans a assuré que «tout s'est passé très vite» au retour «d'un repas passé chez ses beaux-parents, qu'elle lui fait des reproches, qu'ils se disputent, que des coups sont échangés».

La confrontation avec la mère d'Alexia avait été précédée dans la matinée de deux autres confrontations au cours desquelles il avait maintenu ses accusations à l'égard de sa belle famille.

Un «pacte secret»

Après avoir avoué une première fois le meurtre commis fin octobre 2017, Jonathann D. était revenu sur ses aveux en juin pour accuser son beau-frère Grégory G. d'en être l'auteur et sa belle-famille d'avoir conclu un «pacte secret» pour lui faire porter le chapeau.

Il a encore maintenu cette version face à Grégory G. lors de la première confrontation vendredi en début de matinée, tout comme lors la deuxième avec Stéphanie G., soeur d'Alexia, en fin de matinée avant donc de craquer face à la mère de son épouse.

Du fait de ses aveux, la dernière confrontation qui était prévue entre Jonathann D. et son beau-père, Jean-Pierre F., a été annulée.

