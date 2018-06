Journaliste sous enquête pour «tenue indécente»

Les autorités saoudiennes ont annoncé avoir ouvert une enquête pour «tenue indécente» après qu'une journaliste d'une télévision de Dubaï a commenté dans la rue, vêtue d'une abaya décolletée, la levée de l'interdiction pour les Saoudiennes de conduire.

Shireen al-Rifaie, une journaliste saoudienne travaillant pour la chaîne de télévision de Dubaï Al Aan TV, a effectué un reportage dans une rue de Ryad où passaient des voitures vêtue d'une pantalon blanc et d'une abaya blanche, une longue robe ample, largement ouverte et laissant apparaître son décolleté. Elle portait également un foulard laissant apparaître ses cheveux.

Shereen al-Rifaie has fled #SaudiArabia after she discovered authorities were after her for wearing these clothes. What will be interesting is whether western journalists will report this or stick to thes pun story about #WomensRights advancing, re driving licence. pic.twitter.com/oSaq2UASuB