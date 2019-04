Journaliste tuée: deux hommes interpellés

La police nord-irlandaise a annoncé samedi l'arrestation de deux hommes de 18 et 19 ans dans l'enquête sur la mort de la journaliste Lyra McKee, 29 ans, tuée par balle dans la nuit de jeudi à vendredi à la suite d'émeutes à Londonderry.

Les deux hommes sont détenus en vertu de la législation antiterroriste et ont été conduits dans un poste de police à Belfast pour y être interrogés, a précisé la police d'Irlande du Nord (PSNI).

La police avait diffusé vendredi soir des images de caméras de surveillance de «l'incident» et lancé un appel à témoins. «Nous avons déjà reçu un grand nombre d'appels et d'informations», a déclaré un des enquêteurs, Jason Murphy, dans un communiqué.

Major Investigation Team detectives have arrested two men, aged 18 and 19 under the Terrorism Act, in connection with the murder of Lyra McKee in the Creggan area of Derry on Thursday, 18th April.



They have been taken to Musgrave Serious Crime Suite.