Justin Trudeau paie ses contradictions au prix fort

Justin Trudeau sera au centre du monde, vendredi, lorsqu’il accueillera les hôtes du sommet du G7 dans la petite ville de La Malbaie, sur les berges du Saint-Laurent. Sur la scène internationale, le premier ministre canadien incarne l’antithèse de son voisin américain Donald Trump.

Et pourtant, le dirigeant de 46 ans voit désormais sa popularité chuter sur ses propres terres. Première alerte sérieuse: une désastreuse tournée à l’étranger en début d’année. «Vacuité de la diplomatie canadienne», «Monsieur Selfie», ces mots résonnent aussi bien dans les couloirs des rédactions que dans de nombreux foyers canadiens. Le premier ministre paie le prix d’un séjour en Inde, abondamment critiqué pour son manque de substance.

Désertée par les responsables politiques indiens, furieux de la proximité supposée entre Ottawa et les mouvements séparatistes sikhs, cette visite d’État s’est rapidement transformée en séjour de détente. La surexposition médiatique de la famille Trudeau, toujours vêtue de costumes traditionnels et friande de mise en scène, a aussi jeté de l’huile sur le feu.

Finie la lune de miel

Que reproche-t-on au moderne et fougueux premier ministre du Canada? «Tout ou presque», répond sans ambages Carolle Simard, professeure de science politique à l’Université du Québec, à Montréal. Un sondage publié à la fin de mai souligne sa déconfiture. Pour la première fois depuis les élections de 2015, les libéraux se retrouvent derrière les conservateurs dans les intentions de vote (33% contre 36%). Après une efficace campagne électorale, Justin Trudeau a perdu de sa superbe. Son charisme séduit désormais moins de 50% des Canadiens. «La lune de miel est terminée, analyse le politologue Mathieu Arès, de l’Université de Sherbrooke. Après la politique spectacle, les Canadiens ont besoin de contenu.»

Parmi les dossiers les plus controversés, celui de la construction de l’oléoduc Trans Mountain, pour le transport du pétrole de l’Alberta jusqu’à la côte pacifique. «En 2015, il a clamé haut et fort sa lutte contre les gaz à effet de serre. Depuis, on assiste à l’exact contraire», lance Carolle Simard. Le projet Trans Mountain a mis le feu aux poudres lorsque le premier ministre a rappelé le devoir des leaders politiques de veiller au développement économique du Canada. Ces mots ont pris tout leur sens le 30 mai, quand Ottawa a annoncé sa décision d’acheter le pipeline Trans Mountain pour 3,5 milliards de francs suisses. Un engagement qui a provoqué une avalanche de critiques à travers tout le pays. Ses détracteurs fustigent l’attitude paradoxale du chef du gouvernement, qui appuie l’oléoduc en même temps que l’accord de Paris sur le climat.

Un budget hors contrôle

Autre dossier épineux, celui du déficit budgétaire. «Le Canada est en situation de plein-emploi et pourtant on nous annonce un trou insondable dans les finances publiques», souligne Mathieu Arès. En campagne électorale, Justin Trudeau avait promis une série de déficits «modestes» de 7,7 milliards de francs. Il avait surtout promis le retour à l’équilibre budgétaire en 2019. Or Ottawa vient d’annoncer un déficit de 15 milliards pour la fin de l’année et vise désormais un retour à l’équilibre en 2045.

«Patates chaudes»

Il est trop tôt pour évaluer l’impact de ces dossiers sur l’avenir politique de Justin Trudeau. Cependant, à mi-mandat, «son gouvernement se retrouve avec des patates chaudes entre les mains, croit Mathieu Arès. L’engouement de ses débuts n’est plus là alors qu’il avait suscité beaucoup d’espoir.»

Le glas des libéraux ne semble pour autant pas avoir sonné. Si les conservateurs sont désormais en tête des intentions de vote, rien n’est joué. «La question des migrants deviendra peut-être bien le gros enjeu des prochaines élections, ajoute le politologue. Plus de 20% des Canadiens ne sont pas nés ici et ils soutiennent massivement Justin Trudeau, fervent défenseur d’un Canada ouvert et accueillant.» Et à plus court terme, le rôle d’hôte pour les grands de ce monde lors du G7, notamment face à Donald Trump, pourrait lui être bénéfique. (24 heures)