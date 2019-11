Khamenei: Téhéran a «repoussé l'ennemi»

Le guide suprême d'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, a affirmé que «l'ennemi» avait été repoussé dans le pays, après plusieurs jours de manifestations déclenchées par l'annonce d'une hausse du prix de l'essence et émaillées de violences meurtrières. «Nous avons repoussé l'ennemi dans l'arène militaire. Nous avons repoussé l'ennemi dans la guerre politique», a dit l'ayatollah Khamenei lors d'un discours télévisé tard mardi soir, sans identifier cet «ennemi».

«Nous avons repoussé l'ennemi dans l'arène de la guerre sécuritaire (...) ces derniers jours», a-t-il encore dit, affirmant que les troubles n'étaient pas le résultat d'un mouvement populaire. «Les actions récentes étaient un problème de sécurité, (elles n'émanaient) pas du peuple», a estimé le numéro un iranien. «Nous avons repoussé l'ennemi».

La télévision d'Etat, qui montre rarement des signes de dissidence en Iran, a montré des images de jeunes hommes masqués impliqués dans des accrochages avec les forces de sécurité. Le mouvement a été déclenché vendredi soir quelques heures après l'annonce d'une hausse du prix dans un pays frappé par une crise économique.

Shahriar, Tehran, #Iran

19/11/2019

New video shows that #IranProtests are still ongoing. Near the end of the video, protesters chase away security forces. Protesters chant, "the poor have become poorer". pic.twitter.com/AgEVO0Lfx6