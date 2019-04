Kiev décline l'offre des passeports russes

Le président élu ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que les Ukrainiens rejetteraient l'offre du président russe Vladimir Poutine de leur accorder la citoyenneté russe, et a proposé à son tour des passeports ukrainiens aux Russes qui «souffrent» de l'autoritarisme de M. Poutine.

Le président russe a annoncé samedi qu'il envisageait de faciliter l'obtention de la citoyenneté russe pour tous les Ukrainiens, après avoir quelques jours plus tôt fait cette même offre pour les habitants des régions séparatistes de l'Est de l'Ukraine.

«Nous accorderons la citoyenneté ukrainienne aux gens de toutes les nations qui souffrent sous des régimes autoritaires et corrompus», a répliqué tard samedi soir sur Facebook M. Zelensky, un comédien qui a été élu à la présidence ukrainienne la semaine dernière et prendra ses fonctions début juin.

«Mais avant tout et surtout aux Russes, qui souffrent plus que tous», a-t-il ajouté. Il a encore souligné que, contrairement à ce qui se passe en Russie, «nous, les Ukrainiens, avons la liberté de parole et que les médias et internet sont libres dans notre pays».

Novice en politique, M. Zelensky a promis de «relancer» les pourparlers avec les régions qui se sont proclamées indépendantes en 2014 et que Kiev et l'Occident accusent la Russie de soutenir militairement - ce que nie Moscou.

Toujours dans son message sur Facebook, M. Zelensky a enjoint Moscou de ne pas utiliser avec l'Ukraine «le langage des menaces ou des pressions militaires ou économiques». L'Union européenne avait immédiatement condamné la première offre de M. Poutine de passeports russes pour les habitants des régions séparatistes, accusant le président russe de chercher à «déstabiliser» l'Ukraine en cette période de transition présidentielle. (afp/nxp)