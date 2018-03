Kim Jong-un accueilli en grande pompe à Pékin

Kim Jong-un a été accueilli en grande pompe à Pékin pour sa première visite --secrète-- en Chine, signe de la volonté de rapprochement des deux alliés historiques avant le sommet prévu entre le dirigeant nord-coréen et l'Américain Donald Trump.

Pour sa première sortie à l'étranger depuis son arrivée au pouvoir fin 2011, Kim et son épouse ont eu droit à une cérémonie solennelle et à un banquet sous les ors du Palais du peuple, lors de cette visite qui n'a été officiellement révélée que mercredi, une fois que le couple nord-coréen avait regagné son pays en train.

Xi Jinping holds talks with Kim Jong Un at the Great Hall of the People in Beijing. At the invitation of Xi, Kim paid an unofficial visit to China from March 25 to 28. pic.twitter.com/YhFqnUa3fN