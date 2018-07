Kim demande à Trump des actions concrètes

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a demandé à Donald Trump des actions concrètes pour renforcer leur confiance mutuelle, dans une lettre datée du 6 juillet que le président américain a rendue publique jeudi sur son compte Twitter.

Le leader de la Corée du Nord se dit convaincu que les efforts mutuels seront «fructueux» et estime que le sommet de Singapour, il y a un mois jour pour jour, a lancé un «processus important».

A very nice note from Chairman Kim of North Korea. Great progress being made! pic.twitter.com/6NI6AqL0xt