Kim ordonne un exercice «à longue portée»

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a ordonné un exercice de «frappe à longue portée», a annoncé vendredi l'agence étatique nord-coréenne KCNA. Il y a quelques heures, Séoul avait fait état de tirs de missiles à courte portée. «Au poste de commandement, le leader suprême Kim Jong-un (...) a donné l'ordre de lancer l'exercice», selon KCNA.

Après les tirs de jeudi, le président américain Donald Trump qui d'habitude insiste inlassablement sur la qualité de ses relations avec le dirigeant nord-coréen, avait assuré étudier la situation «très sérieusement». «Personne n'est content de ce qui s'est passé», a-t-il affirmé en évoquant des «missiles de courte portée». «La relation se poursuit, mais nous verrons», a-t-il ajouté, affirmant avoir le sentiment que les Nord-Coréens n'étaient pas véritablement «prêts à négocier».

Avertissement

Le président sud-coréen Moon Jae-in a averti que les tirs de jeudi «pourraient rendre les négociations plus difficiles» avec les Etats-Unis sur le nucléaire. Il a aussi estimé que cette nouvelle initiative de Pyongyang montrait la volonté de la Corée du Nord «de faire pression pour orienter les négociations nucléaires dans la direction qu'elle souhaite». «Il semble que le Nord soit très mécontent que le sommet de Hanoï se soit terminé sans accord», a-t-il ajouté dans une interview marquant ses deux ans en fonction.

«L'objectif de Kim, au-delà de prouver que ces programmes d'armement deviennent de plus en plus puissants, est clair: montrer à l'Amérique et à ses alliés que s'ils ne sont pas disposés à faire des compromis sur les conditions de la dénucléarisation, Pyongyang suivra sa propre route», a commenté Harry Kazianis, du groupe de réflexion conservateur américain Center for the National Interest.

Officiellement, la Corée du Nord n'a pas procédé à un tir de missile depuis novembre 2017, mais plusieurs projectiles avaient déjà été tirés samedi, dont un missile de courte portée d'après les experts. (ats/nxp)