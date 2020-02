L'Allemagne se recueille après les fusillades

Au lendemain des fusillades racistes de Hanau, au cours desquelles neuf personnes ont été tuées, l'heure était jeudi soir au recueillement en Allemagne. Celle-ci est confrontée à une menace terroriste d'extrême droite de plus en plus pesante.

A Hanau, proche de Francfort, mais aussi Hambourg, à Berlin, comme dans une cinquantaine d'autres villes, des milliers de personnes se sont rassemblées jeudi soir contre la haine. «Cette attaque a provoqué un choc pour moi. En raison de son histoire, l'Allemagne doit être un exemple pour l'Europe et le monde», a expliqué Patrick Knopke, 36 ans, venu se recueillir à Berlin, devant la mythique Porte de Brandebourg. Les manifestants y ont formé une chaîne humaine.

Angela Merkel has called the murders today in #Hanau exactly what they were: racist, far-right acts of violence against people who were of a different ethnic Or religious background. Her words are clear, precise and unequivocal. Racism is poison. pic.twitter.com/XIFM70V1MH