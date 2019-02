L’Amérique se met en ordre de bataille pour 2020

Donald Trump a joué son rôle mardi soir lors du traditionnel discours sur l’état de l’Union qu’il a prononcé devant les élus du Congrès. Le président des États-Unis s’est plié à la tradition en distillant en début et en fin d’allocation un message rassembleur se rapprochant de celui de ses prédécesseurs. Mais derrière ce vernis, Donald Trump a écrit le scénario de sa campagne électorale pour un second mandat en 2020. «Le président avait un double rôle mardi soir», confirme David Sosar, un professeur de science politique au King’s College à Wilkes-Barre en Pennsylvanie. «Celui du président solennel qui s’adresse à la nation et surtout celui du candidat qui vise une réélection en 2020. Le discours sur l’état de l’Union sonnait vraiment comme le premier discours de sa nouvelle campagne électorale.»

Appels à l’union et menaces

Dans ce contexte, le président des États-Unis a alterné les appels à l’union et les menaces contre ceux qui tenteront de se mettre en travers de sa route. «Nous devons choisir entre la splendeur ou le blocage, les résultats ou la résistance, la vision ou la vengeance, le progrès incroyable ou la destruction sans raison», a-t-il martelé avant de critiquer les «enquêtes ridicules et partisanes» qui, selon lui, visent son entourage.

«Donald Trump est conscient que les Américains rêvent de voir les divisions s’estomper et c’est pour cela qu’il a tendu la main aux démocrates», précise David Sosar. «Mais il l’a fait de manière à mettre en garde ses opposants, dont Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants, et le sénateur Bernie Sanders.»

Cette attitude passive agressive reflète la prise de conscience de Donald Trump des dommages causés sur son image par le récent «shutdown» du gouvernement. Il a dû capituler face à la démocrate Nancy Pelosi et a accepté la réouverture du gouvernement sans que le Congrès n’octroie les 5,7 milliards de dollars qu’il réclamait pour faire construire son mur à la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

Mauvais sondages

Donald Trump ne recueille actuellement que 40% d’opinions favorables sur son action. Seul Ronald Reagan (35%) avait un plus mauvais score avant son troisième discours sur l’état de l’Union. Il est aussi le seul président de l’histoire moderne des États-Unis à n’avoir jamais dépassé la barre des 50% d’avis favorables au cours des deux premières années de son mandat. Dans ce contexte, sa préoccupation principale est de cimenter le soutien, jusqu’ici à toute épreuve, de sa base de partisans qui représente environ un tiers de l’électorat. «Donald Trump aurait quasi pu dire ce qu’il voulait mardi soir et ses supporters auraient continué à le soutenir», poursuit David Sosar. «Mais s’il perdait rien que 1% ou 2% du soutien dont il jouit actuellement, cela pourrait avoir des conséquences importantes pour lui en 2020. C’est pourquoi il a abordé les thèmes qui comptent pour ses supporters, dont la lutte contre le droit à l’avortement.»

Muet sur le climat

Donald Trump n’a en revanche pas dit un mot sur la lutte contre le réchauffement climatique, ni sur le contrôle du port d’armes à l’heure où les États-Unis s’apprêtent à commémorer le 1er anniversaire de la fusillade de Parkland le 14 février. Il a critiqué les «nouveaux appels pour promouvoir le socialisme dans notre pays», une référence à ses récentes attaques contre le parti démocrate, qu’il accuse d’avoir basculé dans l’extrémisme de gauche.

Les démocrates ont aussi joué mardi leur rôle d’opposants. De nombreuses élues de l’opposition, dont Nancy Pelosi, ont assisté au discours de Donald Trump vêtues en blanc, la couleur des suffragettes. Mercredi, Nancy Pelosi a affiché la détermination de son parti à ne pas se laisser impressionner par les «menaces» du président.

Enquêtes en rafale

La nouvelle majorité démocrate à la Chambre a prévu ce jeudi une audience au cours de laquelle elle va lancer sa démarche pour tenter d’obtenir les déclarations d’impôts de Donald Trump. Adam Schiff, le nouveau président démocrate de la commission de la Chambre des représentants sur le renseignement, a pour sa part annoncé mercredi l’ouverture d’enquêtes sur Donald Trump et son entourage. Les parlementaires vont notamment tenter de déterminer l’étendue des opérations russes pour influencer l’élection présidentielle de 2016. Ils vont aussi enquêter sur les éléments compromettants potentiels que pourraient exposer Donald Trump, sa famille ou ses associés à des pressions étrangères.

(24 heures)