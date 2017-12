L'EI revendique l'attaque de Saint-Pétersbourg

Le groupe djihadiste Etat islamique (EI) a revendiqué l'attaque qui a fait 13 blessés mercredi dans un supermarché de Saint-Pétersbourg en Russie, selon un communiqué de son organe de propagande. Vladimir Poutine avait qualifié cette explosion d'«acte terroriste».

«L'attaque qui a visé un centre commercial à Saint-Pétersbourg avant-hier (mercredi) a été menée par un groupe dépendant de l'Etat islamique», indique le communiqué. Treize personnes avaient été blessées mercredi soir dans l'explosion d'une bombe artisanale dans un supermarché de Saint-Pétersbourg, deuxième ville de Russie située dans le nord-ouest du pays.

La Russie a été menacée à plusieurs reprises par l'EI et par la branche syrienne d'Al-Qaïda après le début de son intervention militaire en Syrie, le 30 septembre 2015. Saint-Pétersbourg a été visée par un attentat dans son métro qui a fait 15 morts et des dizaines de blessés le 3 avril et qui a été revendiqué par un groupe peu connu lié à Al-Qaïda.

Mi-décembre, les services de sécurité russes avaient annoncé avoir démantelé, à l'aide de renseignements transmis par la CIA, une cellule de l'EI préparant des attentats le 16 décembre à Saint-Pétersbourg, notamment dans la très touristique cathédrale Notre-Dame-de-Kazan. (ats/nxp)