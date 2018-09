L'EI revendique le carnage contre le défilé militaire

Au moins 29 personnes ont été tuées 57 autres blessées samedi dans le sud-ouest de l'Iran dans une attaque menée par un commando armé. Le groupe Etat islamique a revendiqué l'attentat. «Des combattants de l'Etat islamique ont attaqué un rassemblement des forces iraniennes dans la ville de Ahvaz», selon Amaq.

Un peu plus tôt Téhéran a accusé «un régime étranger» soutenu par les Etats-Unis d'être responsable de l'attentat.

Cet attentat, qui n'a pas été revendiqué dans l'immédiat, a eu lieu alors que le pays marque la Journée nationale des forces armées iraniennes qui commémore chaque 22 septembre le déclenchement, par Bagdad, de la guerre Iran-Irak (1980-1988).

L'attaque a eu lieu vers 7h30 à Ahvaz, la capitale de la province du Khouzestan, peuplée majoritairement d'Arabes. «Le nombre des martyrs tués dans l'attaque terroriste s'élève à 24, dont des femmes et des enfants parmi les spectateurs, et ce bilan pourrait empirer dans la mesure où les blessés sont dans un état critique», a écrit l'agence officielle Irna, avant que le bilan ne soit revu à la hausse avec 29 morts.

«Les terroristes étaient quatre. Deux ont été tués, et les deux autres arrêtés», selon une autre source, sans préciser si des militaires tués étaient membres de l'armée ou des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique.

«Nourris par l'Arabie saoudite»

Plusieurs médias iraniens indiquent que les assaillants étaient vêtus de treillis militaires. Selon Isna, l'attentat a été imputé à un groupe séparatiste arabe. «Ceux qui ont ouvert le feu sur les gens et les forces armées sont liés au mouvement al-Ahvazieh», a déclaré Ramezan Sharif, porte-parole des Gardiens de la Révolution cité par Isna. «Ils sont nourris par l'Arabie saoudite, et ils ont essayé de faire de l'ombre à la puissance des forces armées» iraniennes, a-t-il ajouté.

