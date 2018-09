L'Eglise catholique présente ses excuses

Pédophilie Une étude révèle que près de 4000 enfants ont été abusés par des clercs entre 1946 et 2014 dans le pays de Goethe. Plus...

Irlande Le pontife suprême a «imploré le pardon du Seigneur» lors de sa visite de deux jours en Irlande en plein scandale sur les abus sexuels. Plus...

Irlande Le pape François a reconnu «l'échec» de l'Eglise catholique face aux «crimes ignobles» que sont les abus sexuels commis par des prêtres. Plus...

Pédophilie Le Saint-Siège a dit jeudi soir éprouver «honte et colère» après une enquête en Pennsylvanie sur des abus sexuels perpétrés par plus de 300 prêtres. Plus...