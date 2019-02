L'Eglise continue son opération transparence

L'opération transparence de l'Eglise catholique américaine se poursuit avec la publication jeudi par les diocèses du Texas de près de 300 noms de prêtres accusés d'actes pédophiles depuis 1950. Ceux de Californie sont appelés à en faire de même.

Après l'Etat de Washington, l'Illinois ou l'ordre des jésuites, ce sont les 15 diocèses du deuxième Etat le plus peuplé du pays qui ont rendu public les noms de prêtres ayant été visés par des «accusations crédibles d'agression sexuelle sur mineur» au cours des dernières décennies.

Le diocèse de San Antonio a publié 57 noms, celui de Houston 42, Dallas 31... Certains noms figurent dans plusieurs listes et, au total, près de 300 prêtres prédateurs sont cités, dont un grand nombre sont décédés.

«Au nom de tous ceux qui ont échoué à le faire, j'adresse mes plus sincères excuses» aux victimes, a écrit le cardinal Daniel DiNardo dans un communiqué. «Notre Eglise a été lacérée par cette blessure et nous devons agir pour la soigner», a ajouté le président de la conférence des évêques américains.

Cardinal Daniel DiNardo released a statement disclosing the names of clergy who at some time served in the Archdiocese of Galveston-Houston and who have been credibly accused of child sexual abuse @abc13houston https://t.co/WZuZnDyHyg