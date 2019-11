L'Église veut laver le péché de ses prêtres pédophiles

Réparations de l'Église:ce qui se fait en Suisse

SUISSE -

Fin 2016, les évêques catholiques suisses ont annoncé la création d'un fonds pour les victimes d'abus sexuels de la part de membres du clergé, lorsque les délais de prescription ont été dépassés.

C'est une commission d'indemnisation, composée d'experts, qui examine les demandes. La compensation prend la forme d'un versement forfaitaire et unique de 10.000 francs suisses (9.100 euros) et dans certains cas particulièrement graves, le forfait peut être supérieur - jusqu'au double.

Depuis 2017, 119 demandes ont été faites.

Le fonds est alimenté par les contributions des diocèses, des congrégations religieuses, des donations de personnes privées ou d'institutions.

La Conférence des évêques avait présenté cette mesure comme l'ultime étape d'un processus engagé six ans auparavant, lorsqu'elle avait reconnu que l'Eglise portait une part de responsabilité dans des cas d'abus sexuels. Elle avait évoqué une «faute» à plusieurs niveaux: «l'acte de l'abus, le silence complice, l'absence d'aide aux victimes».