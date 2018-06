L’Espagne et l’ancienne base d’«Alinghi» attendent l’«Aquarius»

L’ambassade pointe du doigt le Hamas

Lundi matin, une délégation formée de quatre juifs de Suisse a rencontré à Berne l’ambassadeur israélien Jacob Keidar pour lui remettre la lettre qui a réuni 240 signatures. «L’entretien a duré une heure et demie dans un climat détendu et ouvert. Nous avons exprimé notre désaccord avec la politique menée par le gouvernement», raconte Massia Kaneman-Pougatch.

«Il s’est dit préoccupé, de son côté, par l’Iran, le Hezbollah et le Hamas, mais aussi par les critiques unilatérales dans les médias, estimant que la réalité est mal comprise et les faits déformés», poursuit la signataire de la lettre ouverte.

«La situation à Gaza est venue dans la discussion. Cette question ne figure pas dans la lettre signée par les 240 car nous voulions surtout un texte qui, à l’occasion du 70e anniversaire d’Israël, évoque une vision pour l’avenir. Cela dit, lundi à Berne, quand nous avons dit que le blocus de Gaza pousse les Palestiniens dans les bras du Hamas, l’ambassadeur a affirmé qu’au contraire, tôt ou tard ils verront que le Hamas est leur véritable ennemi.»

Contactée mercredi, l’ambassade d’Israël n’a pas fait de déclaration. A.A.