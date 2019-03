L'Etat islamique a perdu son dernier bastion

Les principales dates du «califat» de l'EI en Syrie et en Irak

- «Califat» -



Le 29 juin 2014, les djihadistes de l'«Etat islamique en Irak et au Levant» (EIIL) annoncent l'établissement d'un «califat islamique» dans les régions conquises en Irak et en Syrie.



Dans un enregistrement audio diffusé au premier jour du ramadan, l'EIIL, qui se fait appeler «Etat islamique» pour supprimer toute référence géographique, désigne son chef Abou Bakr Al-Baghdadi comme «calife».

En Syrie, dès janvier, l'EIIL avait chassé par les armes les groupes rebelles, et pris le contrôle de la ville de Raqa (nord). Il contrôle aussi une grande partie de la province de Deir Ezzor (est), frontalière de l'Irak, ainsi que des positions dans celle d'Alep.

Raqa et Mossoul deviennent ses deux «capitales».



Le 5 juillet, Baghdadi apparaît dans une vidéo postée sur des sites jihadistes et appelle tous les musulmans à lui «obéir».



- Exactions et esclavage -



A Raqa, l'EI procède à de nombreuses décapitations, exécutions massives, viols, rapts, nettoyage ethnique. Le groupe lapide des femmes soupçonnées d'adultère, et inflige des morts atroces à des homosexuels.



En Irak, le groupe qui s'est emparé du foyer historique des Yazidis sur les monts Sinjar (nord) a transformé en enfants-soldats les plus jeunes, et soumet des milliers de femmes aux travaux forcés et à l'esclavage sexuel.



- Coalition antijihadistes -



En septembre 2014, une coalition internationale dirigée par les Etats-Unis lance, après l'Irak, ses premières frappes contre l'EI en Syrie.



La coalition va rassembler plus de 70 pays, mais seule une minorité déploie soldats et conseillers militaires au sol. Les Etats-Unis, plus gros contributeur, ont déployé 5.000 soldats.



- Défaites en Syrie -



Le 26 janvier 2015, les forces kurdes soutenues par la coalition chassent l'EI de Kobané, ville kurde à la frontière turque.



En août 2016, les Forces démocratiques syriennes (FDS), dominées par la milice kurde des Unités de protection du peuple (YPG), chassent l'EI de Minbej (nord). Des rebelles appuyés par l'armée turque reprennent eux Jarablos, puis Al-Bab, dans la province d'Alep (nord), en février 2017.



En mars 2017, la cité antique de Palmyre, conquise par deux fois par l'EI depuis 2015, est définitivement reprise par le régime, aidé de l'allié russe. Les jihadistes y avaient détruit une partie des trésors archéologiques classés au patrimoine mondial de l'Unesco.



Le 17 octobre 2017, l'EI perd Raqa, qui passe sous le contrôle des FDS.

Et en septembre 2018, cette alliance lance une offensive contre l'ultime réduit de l'EI dans la province de Deir Ezzor (est).



Après des mois de combats, elle s'empare le 23 mars 2019 des dernières positions jihadistes dans le village de Baghouz, aux confins orientaux de la Syrie et proclame l'élimination territoriale «à 100%» de l'EI.