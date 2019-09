L'Indonésie frappée par un puissant séisme

Un puissant séisme de magnitude 6,5 a secoué jeudi l'est de l'Indonésie, touchant les îles éloignées de Maluku, a rapporté l'Institut américain de géophysique (USGS). Aucune alerte au tsunami n'a été lancée.

Le séisme s'est produit à environ 37 kilomètres au nord-est d'Ambon dans la province de Maluku à 08h46 heure locale (01h46 en Suisse), à une profondeur de 29 kilomètres, selon la même source. Il n'y avait pas dans l'immédiat d'informations sur d'éventuelles victimes ou des dégâts importants dans cette région qui a été touchée par le passé par des puissantes secousses telluriques.

Prelim M6.5 Earthquake Seram, Indonesia Sep-25 23:46 UTC, updates https://t.co/pXzGwmMKOx — USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) September 26, 2019

«Je dormais avec ma famille quand tout d'un coup la maison a commencé à s'ébranler», a dit un correspondant de l'AFP à Ambon. «Le séisme a été réellement très puissant. Nous avons fui à l'extérieur et nous avons vu nos voisins faire la même chose. Tout le monde paniquait.» Les habitants ont ressentis plusieurs répliques, a-t-il ajouté.

Les premières informations faisaient état d'un épicentre du séisme en mer, mais par la suite l'agence de gestion des catastrophes indonésienne, a rectifié, localisant l'épicentre sur terre, ce qui augmente le risque de dégâts.

Le responsable local de l'agence, Oral Sem Wilar, a appelé la population au calme. «Les gens ont paniqué et ont commencé à évacuer certaines localités, mais nous leur disons qu'il n'y a pas de raison de paniquer puisqu'il n'y a pas d'alerte au tsunami», a-t-il indiqué. «Nous sommes en train de vérifier s'il y a des victimes ou des dégâts», a-t-il ajouté.

Sur la ceinture de feu du Pacifique

L'Indonésie, archipel de 17'000 îles et îlots qui s'est formé par la convergence de trois grandes plaques tectoniques (indo-pacifique, australienne, eurasienne), se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, zone de forte activité sismique. L'archipel compte également plus de 100 volcans.

L'année dernière, fin septembre, un séisme de magnitude 7,5 suivi d'un tsunami sur l'île de Célèbes a dévasté la région de Palu et fait plus de 4.300 morts et disparus. Le tsunami de 2004, qui avait tué 220'000 personnes dans la région de l'océan Indien (dont 170'000 en Indonésie), avait été déclenché par un séisme de magnitude 9,1 au large de la côte de Sumatra. (ats/nxp)