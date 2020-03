L'Iran a libéré le chercheur Roland Marchal, qui arrivera en France ce samedi en milieu de journée, a annoncé l'Elysée.

Emmanuel Macron «est heureux d'annoncer la libération de Roland Marchal, emprisonné en Iran depuis juin 2019» mais «exhorte les autorités iraniennes à libérer immédiatement notre compatriote Farida Adelkha», chercheuse franco-iranienne toujours emprisonnée en Iran, annonce la présidence française.

Some photos--via @PressTV--of Jalal Ruhollahnejad's arrival & Roland Marchal's release today in #Iran. pic.twitter.com/B85DzarXfN