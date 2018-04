L'Iran frappé par un nouveau séisme

Au moins 54 personnes ont été blessées dans un tremblement de terre ce dimanche, a déclaré un porte-parole iranien des services médicaux d'urgence.

La plupart des blessés ont pu quitter les hôpitaux de la province de Kermanshah dans lesquels ils ont été soignés, a précisé Mojtaba Khaledi à l'agence de presse semi-officielle Isna. Les médias locaux parlent de blessés légers, touchés pour la plupart par la chute d'objets.

An Earthquake measuring 5/3 on the richter shaked Sarpoole_Zahab in #Kermanshah province of Iranian #Kurdistan. 23 were injured. pic.twitter.com/ivMza28jy3