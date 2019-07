L'Iran reste sourd aux appels à libérer le pétrolier

L'Iran est pour le moment muet aux multiples appels samedi à libérer un pétrolier battant pavillon britannique arraisonné dans le détroit d'Ormuz, la Grande-Bretagne convoquant le chargé d'affaires iranien et appelant les navires britanniques à éviter ce passage maritime stratégique.

Arraisonné vendredi pour «non respect du code maritime international» par les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de l'Iran, le tanker Stena Impero, dont le propriétaire est suédois, a été emmené au port de Bandar Abbas (sud), selon les autorités portuaires de la province de Hormozgan où est situé le port.

Cette saisie est survenue quelques heures après la décision de la Cour suprême de Gibraltar (extrême sud de l'Espagne) de prolonger de 30 jours la détention d'un pétrolier iranien arraisonné le 4 juillet par les autorités de ce territoire britannique, et soupçonné de vouloir livrer du brut à la Syrie en violation des sanctions européennes contre Damas. L'Iran a nié cette accusation et dit qu'il riposterait à cet acte de «piraterie».

«Contrairement à la piraterie dans le détroit de Gibraltar, notre action dans le Golfe persique est de faire respecter les lois maritimes internationales», a affirmé sur Twitter le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, pour défendre l'arraisonnement du tanker battant pavillon britannique.

Unlike the piracy in the Strait of Gibraltar, our action in the Persian Gulf is to uphold int'l maritime rules.



As I said in NY, it is IRAN that guarantees the security of the Persian Gulf & the Strait of Hormuz.



UK must cease being an accessory to #EconomicTerrorism of the US.